Sams'ın Maceraları dizisinin yazarı Paul Maar'dan yepyeni bir hikaye daha!

Alman çocuk ve gençlik yazınının önemli isimlerinden Paul Maar'ın çocuk edebiyatına armağan ettiği Sams'ın Maceraları serisi Almanya'da bir milyon okura ulaşmış, sinemaya uyarlanmış, adına bir de kukla tiyatrosu yapılmıştı. Yazar, başta Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü olmak üzere pek çok prestijli ödülün sahibi. Yazarın yeni kitabı Bay Bello ve Mavi Mucize ile yine okurken kahkahalara boğulacağınız harika bir seri başlıyor!

“Eğer o gün babamın eczanesine o yaşlı kadın gelmeseydi, bunca heyecanı yaşamaktan kurtulmuş olurduk.” İşte, on yaşındaki Max ve köpeği Bello’nun hikâyesi böyle başlar! Max ve babası Sternheim, yaşlı kadının getirdiği mavi sıvının, bitkilerin doğal olmayan bir hızla büyümesine yol açtığını görürler. Bir gün, kazara yere dökülen mavi sıvıyı içen köpek Bello, insana dönüşür! Konuşmaya ve yürümeye başlayan Bay Bello, köpek olduğu dönemdeki alışkanlıklarından vazgeçemeyince, Max ile babasının başına türlü türlü tatlı bela açar. Max ile babası Sternheim’ın henüz bilmediği şey ise, mavi sıvının hayvanlar üzerindeki etkisinin geçici olduğudur. Bay Bello yeniden köpeğe dönüştüğünde, her şey eskisi gibi olacak mı dersiniz? Elbette hayır! Bu, Max ve Bay Bello’nun maceralarının henüz başlangıcı!



