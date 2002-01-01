Çölyakla Yaşam Rehberi

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Kendisi de bir çölyak hastası olan Çölyakla Yaşam Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Oya Özden’in hazırladığı ”Çölyakla Yaşam Rehberi” tüm çölyaklıların başucu kitabı olacak nitelikte, glutensiz de kaliteli bir yaşama sahip olunabileceğini anlatıyor.

İnsan sağlığının ne kadar önemli detayları olduğunu anlatan ve çeşitli glutensiz diyet tarifleri ile dolu Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Oya Özden’in “Çölyak ile Yaşam Rehberi” kitabının genişletilmiş baskısı Elab Laboratuvarları desteği ile raflardaki yerini aldı.

Toplumumuz tarafından pek bilinmeyen Çölyak çoğu zaman tesadüfi bir şekilde teşhis edilen bir hastalık. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan Gluten adlı proteinin neden olduğu bu hastalık karın şişliği, ishal, mide bulantısı, gelişme büyüme geriliği gibi çeşitli belirtilerle kendini gösteriyor. İşte bu noktada çölyak hastalığının tek tedavisi olarak da “glutensiz diyet” karşımıza çıkıyor.

Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Oya Özden, çölyakı bir hastalık olarak görmediğini bunun bir yaşam biçimi olduğunu söylüyor. Özden: "Ben 20 yıl önce çok ölümcül noktada rahatsızlığımın farkına vardım. O gün bir karar aldım. Bir şeyler yapmalıydım. Yurt dışındaki siteleri inceledim. Oralarda glutensiz diş macunları ve rujlar bile varken ülkemizde glütensiz hiçbir şeyin bulunmadığını yaşayarak öğrendim. Zorlu geçen yıllardan sonra 2002 yılında Çölyakla Yaşam Derneğini kurdum. 2012 yılında kendi yaşadığım zorluklardan yola çıkarak yazmış olduğum Çölyakla Yaşam Rehberi isimli kitabımda çocuk ve yetişkinler için ve glutensiz beslenme zorunda kalanlar için çeşitli önerilerim, tariflerim yer alıyor” diyor. Doktor ya da uzman olmadığını belirten Oya Özden bu kitabın 21 yıldan beri Çölyak’ı bir yaşam biçimi olarak görüp yaşayan birinin tecrübelerini diğerleriyle paylaşmak isteyebileceği bir rehber olduğunun özellikle altını çiziyor.

Çölyak hastalığına dikkati çekmek adına “Çölyakla Yaşam Rehberi” kitabına sponspor olarak destek veren Elab Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Aytaç Keskineğe ”Çölyakla Yaşam Rehberi kitabına destek olarak toplumu Çölyak konusunda bilgilendiren ve katkı sağlayan bu projede yer almaktan çok mutluyuz. Kamuoyu tarafından çoğunlukla bilinmeyen Çölyak ile ilgili neler yapılması gerektiğine ilişkin fazla bir kaynak maalesef yok. Çölyakla Yaşam Rehberi kitabı, bu açıdan tüm Çölyaklılara ve Çölyak olduğunun farkında olmayan bireylere de yol gösterici bir kılavuz olacaktır” açıklamasında bulundu.





