Dada-Sanatın Başkaldırısı

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Dachy, kitabında Dada akımının pek bilinmeyen tarihini anlatıyor.

Dada-Sanatın Başkaldırısı/Marc Dachy/YKY

‘Dada’ sözcüğü genç, isyankar ve ütopyacı sanatçılar topluluğunu ifade ediyor. 1915’ten 1925 yılına dek; Zürih, Berlin, New York, Barselona ve Paris arasında Dadaist şairler, ressamlar, fotoğrafçılar, kuramcılar estetik kuralları alt üst eder, sanatı değiştirir ve bireyin toplulukla olan ilişkisini yeniden tanımlar. Arp, Duchamp, Hausmann, Man Ray, Sophie Taeuber, Tzara alışılmış biçimlerle yabancılaşma mekanizmalarına karşı mücadele etmenin acısını çekerler.