Duran Duran, fan kulübüne dava açtı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

80'lerin ünlü grubu Duran Duran, 2010 yılında bir kontrat imzaladığı Chicago merkezli Worldwide Fan Clubs, Inc.‘i mahkemeye verdi.

Duran Duran ve söz konusu firma arasında imzalanan kontrata göre Duran Duran ürünlerinin satışından elde edilen gelirin %75′i gruba ödenecekti.



Sözleşmenin gereğini yerine getirmediği belirtilen Worldwide Fun Clubs, Inc. hakkında mahkemeye başvuran Duran Duran üyeleri, kendilerine söz konusu ödemelerin yapılmadığını açıkladı. Worldwide Fun Clubs, Inc. isimli kuruluşa geçtiğimiz günlerde ulaşan basın mensupları konuyla ilgili yeterli bilgiyi alamazken, söz konusu firmayla çalışan diğer gruplardan böyle bir şikayetin gelmediği belirtildi.