Justin Bieber baba oluyor! Ünlü çift ilk bebeklerini beklediğini duyurdu

Evlilikte altıncı yıllarını dolduran Hailey Bieber ve Justin Bieber ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

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Justin Bieber baba oluyor! Ünlü çift ilk bebeklerini beklediğini duyurdu - Resim : 1

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından ağladığı anların fotoğrafını yayımlayan Justin Bieber, sevenlerini meraklandırmıştı. 

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Justin Bieber baba oluyor! Ünlü çift ilk bebeklerini beklediğini duyurdu - Resim : 2

O günden sonra neden ağladığına dair herhangi bir açıklamada bulunmayan Justin Bieber'ın gözyaşlarının nedeni ortaya çıktı. 

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Justin Bieber baba oluyor! Ünlü çift ilk bebeklerini beklediğini duyurdu - Resim : 3

Mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin'den mutlu bir haber geldi. Çift, ilk çocuklarını bekliyor. 

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Justin Bieber baba oluyor! Ünlü çift ilk bebeklerini beklediğini duyurdu - Resim : 4

Justin Bieber ile Hailey Baldwin, anne ve baba olacaklarını sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla duyurdu. Transparan beyaz bir elbiseyle eşine poz veren Hailey Baldwin'in karnının iyice belirginleştiği görüldü.