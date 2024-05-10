Justin Bieber baba oluyor! Ünlü çift ilk bebeklerini beklediğini duyurdu

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Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından ağladığı anların fotoğrafını yayımlayan Justin Bieber, sevenlerini meraklandırmıştı.
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O günden sonra neden ağladığına dair herhangi bir açıklamada bulunmayan Justin Bieber'ın gözyaşlarının nedeni ortaya çıktı.
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Mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin'den mutlu bir haber geldi. Çift, ilk çocuklarını bekliyor.
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Justin Bieber ile Hailey Baldwin, anne ve baba olacaklarını sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla duyurdu. Transparan beyaz bir elbiseyle eşine poz veren Hailey Baldwin'in karnının iyice belirginleştiği görüldü.
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