25 Ağustos Pazar günü sahiplerini bulacak olan MTV VMA Ödüllerinde yepyeni bir kategori belirlendi. “En İyi Yaz Şarkısı” adlı bu yepyeni kategoride; Miley Cyrus – “We Can’t Stop”, Daft Punk – “Get Lucky”, One Direction – “Best Song Ever” ve Calvin Harris ise “I Need Your Love feat. Ellie Goulding” ile aday oldu.