Evlenmek İsterken Aydınlandım

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Sibel Yılmaz, Evlenmek İsterken Aydınlandım adlı kitabında samimi, sıcak üslubuyla hayatının erkeğini ararken hayattan tat almanın, kendini tanımanın, insanın iç dünyasına yaptığı yolculukla diğer insanları da anlamanın ve tanımanın rehberini sunuyor.

Sibel Yılmaz, kitabında hayatının erkeğini ararken yaşadıklarını sansürlemeden, lafını sakınmadan büyük bir içtenlikle okurlarla paylaşıyor. Kâh gülümseten kâh hüzünlendiren satırlar arasından size bakan o muzip ruhu, kendini tanımak gibi herkesin kolay kolay beceremeyeceği, zayıflıklarıyla, zaaflarıyla yüzleşip hayata ve kendine dönük “farkındalık” anlarını tutku derecesinde çoğaltmayı arzulayan bu delidolu ruhu yanı başınızda hissedip onunla “aydınlanma” yolculuğuna çıkacaksınız.