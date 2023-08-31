Farah Zeynep Abdullah'a Venedik Film Festivali'nden ödül!

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 30 Ağustos'ta başlayan 80. Venedik Film Festivali'nde, başarılı performansı nedeniyle büyük bir ödüle layık görüldü.

EN İYİ KADIN BAŞROL OYUNCUSU ÖDÜLÜ

Abdullah, İtalya Kültür Bakanlığı ve İtalya Sinema Eleştirmenleri tarafından verilen Premio Kinéo ödüllerinde En İyi Kadın Başrol Oyuncu Ödülü‘nü almaya hak kazandı.

KIVANÇ TATLITUĞ İLE AYNI ÖDÜLÜ ALDI

Venedik Uluslararası Film Festivali’nin resmi yan etkinliği olan Premio Kinéo, Farah Zeynep Abdullah‘a ödül verme gerekçesi olarak Kurt Seyit ve Şura dizisindeki performansı, Bergen’deki başarısı ve yakında yayınlanacak Bither’le birlikte daha da parlayacak kariyerini gösterdi. Kıvanç Tatlıtuğ da yine aynı dizideki rolüyle Premio Kinéo ödüllerinde En İyi Erkek Başrol Oyuncu ödülüne layık görüldü.