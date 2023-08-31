Venedik Film Festivali başladı: Türk filmleri de yarışacak!

30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan film festivali, Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle geçtiğimiz yıllara kıyasla oldukça sakin başladı.

Festivalin açılış filmi Edoardo De Angelis imzalı "Comandante" oldu. 2. Dünya Savaşı'nı konu alan film 90 saniye alkışlandı.

80. Venedik Film Festivali, 9 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül gecesi ve büyük ödül 'Altın Aslan'ın sahibini bulmasıyla sona erecek.

TÜRK FİLMLERİ VENEDİK FİLM FESTİVALİNDE YARIŞACAK

İlk filmi "İki Şafak Arasında" ile ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Selman Nacar’ın ikinci uzun metrajlı filmi "Tereddüt Çizgisi" 80. Venedik Film Festivali’nin resmi yarışma seçkisi olan Orizzonti Bölümü’ne kabul edildi.

Nehir Tuna’nın ilk uzun metrajlı "Yurt" filmi de Venedik Film Festivali’nde yarışacak. 80.si düzenlenecek festivalin Orizzonti (Ufuklar) bölümünde jüri karşısına çıkacak film, dini yurtta kalan on dört yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet’e odaklanıyor.

KIRMIZI HALIDAN YANSIYAN GÖRÜNTÜLER

Toni Garrn

Bianca Balti

