Fazıl Say'dan Beethoven albümü!

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Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, dinleyicilerinin karşısına Beethoven albümü ile çıkıyor

ENKA Vakfı’nın desteklediği albümde, Fazıl Say’ın Gianandrea Noseda yönetimindeki Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası ile seslendirdiği “3. Piyano Konçertosu”, Beethoven’ın en bilinen eserlerinden Ayışığı ve Opus 111 sonatları yer alıyor. Fazıl Say’ın Bach, Mozart, Beethoven, Gershwin ve Stravinsky kayıtları eleştirmenlerden büyük övgüler toplamış ve üç adet “ECHO Klasik Müzik” ödülü dahil olmak üzere birçok uluslararası ödül almıştı. Önümüzdeki günlerde İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir konserleriyle dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanan Fazıl Say, kendisi için özel bir yerde bulunan Beethoven albümü ile ilgili heyecanlı olduğunu belirtti.



Fazıl Say'dan “Dört Şehir” Ankara ve Eskişehir Prömiyerleri

Fazıl Say, yoğun istek üzerine tekrarlanan "İlk Şarkılar" konserlerinde “Dört Şehir” eserini de seslendirecek. Anadolu Konserleri Turnesi çerçevesinde gerçekleşecek konserlerde Fazıl Say, solo piyano resitalinin yanı sıra, Nazım Hikmet'ten Metin Altıok'a, Can Yücel'den Ömer Hayyam'a yirmi yıl önce bestelediği şarkılarını Serenad Bağcan'ın vokali eşliğinde seslendirecek. Ocak ayında gerçekleşen Ankara konseri sonrası yoğun talep üzerine tekrar Ankara ve Eskişehir konserlerini gerçekleştirecek olan Fazıl Say, bu kez geçen sene bestelemiş olduğu BBC Radio’nun siparişi “Dört Şehir” isimli piyano ve viyolonsel sonatının Ankara ve Eskişehir prömiyerlerini de konserlerde gerçekleştirecek. Sivas, Hopa, Ankara ve Bodrum olarak dört bölümden oluşan eserde Say’a, uluslararası yarışmalarda başarılar kazanmış genç yetenek Dorukhan Doruk viyolonselde eşlik edecek.

Fazıl Say Konser Programı:

21 Nisan Pazartesi 21:00 Resital - İstanbul BKM Sahnesi

22 Nisan Salı 20:00 Resital & Dört Şehir - İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi

23 Nisan Çarşamba 20:00 İlk Şarkılar & Dört Şehir - Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi

24 Nisan Perşembe 20:00 İlk Şarkılar & Dört Şehir - Eskişehir ATATÜRK Kültür Sanat ve Kongre Merkezi