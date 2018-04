Frankie artık tanrılar meclisinde

Knuckles'ın hafızamızalarda bıraktığı izin çapı o kadar büyük ki, onu 59 yaşında sonsuzluğa uğurlarken puzzle'ın tüm parçalarını birleştirmek imkansız. Dönemin en büyük hitlerine yaptığı remiksler sayesinde bugün bir çoğunun orijinal versiyonları ise onun el attığı haliyle hatırlanıyor. First Choice'un Let No Man Put Asunder'ı, Diana Ross'un Love Hangover'ı, Rosie Gaines'in Closer Than Close'u, Pet Shop Boys'un I Want A Dog'u, elbette Lisa Stansfield'ın Change'i ve ve hatta Hercules and Love Affair'in Blind'ı gibi. 70'lerin sonunda çağdaşı Larry Levan ile birlikte kabinin arkasına geçen bu son derece yenilikçi ve yetenekli dev adam, Chicago- New York ekseninde giderek devleşen 'house' müziğin kuşkusuz en önemli simalarından biri oldu. 1991 yılında dans müziği dinleyen hemen herkesin arşivine giren Beyond The Mix, özellikle Lisa Michaelis'in vokallerini taşıyan Rain Falls sayesinde kalpleri fethetmişti. Kadim dostu David Morales ile birlikte başına geçtiği Def Mix Productions ise house tarihinin kuşkusuz en önemli kırılma noktalarından biri oldu. 90'lar boyunca dinleyiciye eşlik eden isimlerden biri olan Knuckles, artık Larry Levan ve David Cole gibi dostlarının yanında, yani tanrılar meclisinde. Ardından söylenebilecek tek şey ise 'daima house'.