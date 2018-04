'Game of Thrones' yazarından yeni bölüm

George R. R. Martin, merakla yayımlanması beklenen yeni Game of Thrones kitabından bir bölümü internet sitesinde paylaştı

Son yılların en popüler roman serilerinden 'Buz ve Ateşin Şarkısı'nın (A Song of Fire and Ice) yazarı George R.R. Martin, hayranlarına bir sürpriz yaptı.

Martin, serinin altıncı kitabı 'The Winds of Winter'dan 'Mercy' adını taşıyan bir bölümü internette paylaştı. 3 yıldır yeni kitabı bekleyen serinin hayranları, dizinin kitaplara yetişmesinden korkuyordu. Ancak dizinin yapımcıları, Martin’le gelecekteki kitapları ve demir tahtta kimin oturacağını konuştuklarını açıklamıştı. 6. kitabın ne zaman satışa sunulacağı henüz belli değil.