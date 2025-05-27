Gerçek hayatın kahramanları: İzlerken ilham alacağınız, kadınlar hakkında 17 film

Dünyayı değiştiren kadınların ilham verici hikâyelerine odaklanan filmlere bir göz atmak ister misiniz? Elbette bu liste, dünyayı değiştiren tüm kadınları ya da onların hikâyelerini anlatan filmleri kapsayacak kadar geniş değil. Dahası, bazı etkileyici kadınların hikâyeleri henüz beyaz perdeye taşınmadı ya da ne yazık ki izlenebilir platformlarda bulunmuyor. Yine de bu liste, güçlü bir başlangıç sunuyor.