Gerçek hayatın kahramanları: İzlerken ilham alacağınız, kadınlar hakkında 17 film
İlham veren kadın hikâyelerini anlatan en etkileyici filmleri keşfedin. Gerçek yaşam öykülerinden tarihi mücadelelere uzanan bu filmler, cesaret ve direnişin gücünü gözler önüne seriyor.
Dünyayı değiştiren kadınların ilham verici hikâyelerine odaklanan filmlere bir göz atmak ister misiniz? Elbette bu liste, dünyayı değiştiren tüm kadınları ya da onların hikâyelerini anlatan filmleri kapsayacak kadar geniş değil. Dahası, bazı etkileyici kadınların hikâyeleri henüz beyaz perdeye taşınmadı ya da ne yazık ki izlenebilir platformlarda bulunmuyor. Yine de bu liste, güçlü bir başlangıç sunuyor.
Colette (2018)
Sidonie-Gabrielle Colette (Keira Knightley), Fransız taşrasında başlayan hayatını edebiyat dünyasına taşıyan, özgün ve cesur bir yazardır. Ancak ünü, kocası "Willy" takma adıyla yayımlanan eserler sayesinde gelir. Colette'in yeteneği büyüdükçe, kadınların yazarlıkta ve toplumda sahip olabileceği yeri de sorgular hâle gelir. Kocasının gölgesinden sıyrılarak kendi adıyla eserler vermeye başladığında, yalnızca edebiyatta değil, kadınların özgürleşme mücadelesinde de önemli bir figür hâline gelir.
İzleyebileceğiniz platformlar: Prime Video
Hidden Figures – Gizli Sayılar (2016)
NASA'nın ilk yıllarında, matematiksel hesaplamalarla insanları uzaya gönderen üç siyah kadın — Katherine Johnson, Dorothy Vaughan ve Mary Jackson — uzun süre tarih kitaplarında unutuldu. Ancak Hidden Figures, onların zekâsını, azmini ve karşılaştıkları ırkçılıkla nasıl baş ettiklerini gözler önüne seriyor. John Glenn’in yörüngeye oturtulması gibi büyük başarılarda bu kadınların emeği yadsınamaz.
İzleyebileceğiniz platformlar: Prime Video (kiralama)
Norma Rae (1979)
Crystal Lee Sutton'ın gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan filmde, Sally Field Oscar ödüllü performansıyla bir tekstil işçisini canlandırıyor. Norma Rae, işçi haklarını savunmak için sendika mücadelesine öncülük eder. Özellikle “UNION” (sendika) yazılı tabelayı fabrikada kaldırdığı sahne, hem sinema hem de emek tarihine damga vurur.
İzleyebileceğiniz platformlar: Watch TCM