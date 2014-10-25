“Seven Kings” Gipsy Kings repertuarından en güzel şarkılar ile 24-25 Ekim 2014’te Maslak TİM Show Center’da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor...





Coşkunun ve tutkunun müziği olan Flamenko’nun efsane isimleri yine bir arada…Dünya müzik tarihine damgasını vurmuş olan grup, aile üyelerinin 30 yılı aşkın süredir yaptığı müzikle ve çıkardığı albümlerle dünya listelerini alt üst etmeyi, sayısız hit şarkıya imza atarak milyonlarca müzikseveri kendine hayran bırakmayı başarıyor. Etnik bir müzik olan flamenkoyu pop tarzına uyarlayarak yeni bir müzik tarzı yaratan ve Latin ekolünün en iyi temsilcisi sayılan Seven Kings, amatör ruhlarından bir şey kaybetmeden, her zaman dinlenebilen ve eğlenceli olduğu kadar hüzünlendiren şarkılarıyla Maslak TİM Show Center’da izleyicisiyle buluşuyor.Gipsy Kings aile üyelerinin tekrar bir araya gelmesiyle oluşan “Seven Kings”, Gipsy Kings’in en iyi parçalarının yanı sıra kendi repertuarında ki parçalar ve coverlarla izleyiciyi yine coşturuyor. Geleneksel çingene esintilerine modernlik katarak dinleyenleri dünün ve bugünün Gipsy müziğinde yolculuğa çıkarıyor. Efsane Gipsy Kings yaşamaya devam ediyor.Köklerini Gipsy Kings efsanesinden alan tecrübe ve genetik özellikleriyle muhteşem bir “Seven Kings” şovu Maslak TİM Show Center’da izleyiciyle buluşuyor olacak.