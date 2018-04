"Gök, Deniz ve Toprak"

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Can Çocuk’tan insan haklarını çocuklara anlatan yeni bir kitap...

Can Çocuk Yayınları, bu kez insan haklarını çocuklara anlatan yeni bir kitapla okuru buluşturuyor. Feridun Büyükyıldız’ın kaleminden Gök, Deniz ve Toprak, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi"nin 30 maddesini, demokratik bir toplum düzenini çocuklara gerekçeleriyle birlikte bir öykü içerisinde sunuyor.

Dünyayı ve evreni temsil ettiğini düşündüğü için çocuklarına ‘Gök’, ‘Deniz’ ve ‘Toprak’ isimlerini veren hükümdar o güne dek yalnızca kendisi ve ailesinin mutluluğunu gözeterek kurduğu düzenin doğruluğunu sorgulamaya başlar. Sarayının yüksek duvarları içerisinde yalnızlaşan hükümdar, mutlu bir dünya için üç çocuğunun her birinden on adet kural bulup getirmesini ister. Gök, Deniz ve Toprak atılan 3 ayrı okun gittiği yönde göğe, denize ve toprağa doğru daha mutlu bir evren düzeni arayışıyla her biri kendi yolculuğuna çıkar.

Acaba hükümdarın çocuklarını bu keşif yolculuğunda neler bekliyor ve hangi kurallarla ülkelerine dönecekler dersiniz?