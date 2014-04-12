Görkem Erkan'dan Gecikmiş Şarkılar

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Görkem Erkan'ın ilk albümü "Gecikmiş Şarkılar" tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı

Albüm adını; 15 sene önce yapılmış şarkılardan alıyor. Şarkıların mümkün olduğunca bestelendiği yıllardaki sounduna sadık kalınmaya çalışılırken, günümüz müzik trendinden de uzak kalınmayarak aradaki denge tutturulmaya çalışılmış. Gecikmiş Şarkılar; sizleri geçmişe götürüp, 80`lerin ve 90`ların özlediğimiz, unutamadığımız soundunu ve o yılların tınılarını hatırlatacak. Ana tema 80’ler ve 90’lar olduğundan, o yıllara ait tüm tınılara olabildiğince yer verilmeye çalışılmış. Bu nedenle albümde standart ve tekdüze bir akış bulunmuyor. Bazen sert bir rock parça ile geçmişe giderken, bazen de techno ve rock öğeler ile süslenmiş bir pop şarkısı ile dans ederken kendinizi bulabiliyorsunuz. Bazen duygusal bir slow şarkı ile romantik anlar yaşarken, bazen de kendinizi ‘Sarı Yazma’ türküsünde oynarken bulabiliyorsunuz. Pop-Rock tarzındaki albüm 10 şarkıdan oluşuyor. Şarkıların 9`unun söz ve müziği Görkem Erkan’a ait. Albümde bir de yöresel bir anonim türkü olan Sarı Yazma’nın Rock Cover`ı bulunuyor. Albümün yapımını Güvercin Müzik, aranjörlüğünü Kenan Yılmaz, süpervizörlüğünü Murat Kılınç üstleniyor. Albümün tüm kayıtları ile mix ve masteringi Kenan yılmaz tarafından Stüdyo Cenin’de yapıldı. E-Bow, elektro gitar, bass gitar ve akustik gitarları Ozan Özdemir, klasik kemençeyi Yeni Türkü`den tanıdığımız Furkan Bilgi, perküsyonları ise Tarkan`ın albümlerinden ve konserlerinden tanıdığımız Mehmet Akatay çaldı. Kargo`nun Yıldızların Altında parçasındaki back-vokali ile tanıdığımız Üsküdar Musiki Cemiyeti hocalarından Sezen Cin Özdemir, albümde iki şarkıya konuk vokal oldu. Albümün kapak fotoğrafları Özgür Ayna tarafından Haydarpaşa Garı ve Atatürk Havaalanı’nda çekildi. ”Şarkılarını bekleyen yolcu yakını” konseptli kartonetin grafik tasarımını birçok albümde imzası olan Zafer Başaran yaptı. Görkem Erkan, “Gecikmiş Şarkılar”ı, 12.04.2014 tarihinde İstanbul ’da Gideros Pub’ta konuk sanatçıların da katılımı ile yapılacak lansman konseri yle tanıtacak.