Grammy adayları açıklandı

Müzik dünyasının saygın ödülleri arasında bulunan ve bu yıl 57'ncisi düzenlenen Grammy ödülleri için yarışacak adaylar açıklandı.

Beyonce, Sam Smith ve Pharrell Williams, bu yıl en fazla dalda yarışacak adaylar arasında yer aldı.



Adaylar, merkezi California'nın Santa Monica kentinde bulunan kısaca ''The Recording Academy'' (Kayıt Akademisi) adıyla anılan Ulusal Kayıt Sanatları ve Bilimleri Akademisi (NARAS) üyesi müzisyenler, yapımcılar, kayıt mühendisleri gibi müzik endüstrisindeki kişilerin oylarıyla belirlendi.



Bu yılki ödüllerde Beyonce, Sam Smith ve Pharrell Williams 6 kategori ile en fazla dalda yarışacak adaylar oldu. Iggy Azalea, Beck, Eric Church, Tom Coyne, Drake, Gordon Goodwin, Jay Z, Miranda Lambert, Sia, Usher ve Jack White da dörder dalda yarışacaklar.



Tüm müzik türlerinde 83 kategoride verilen 57'nci Grammy ödülleri, 8 Şubat'ta Los Angeles'taki Staples Center'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.



Grammy'de bu yılki adaylardan bazıları şöyle sıralandı:

Yılın Albümü: Morning Phase (Beck), Beyonce (Beyonce), X (Ed Sheeran), In The Lonely Hour (Sam Smith), Girl (Pharrell Williams)

Yılın Kaydı: Fancy (Iggy Azalea Featuring Charli XCX), Chandelier (Sia), Stay With Me (Sam Smith), Shake It Off (Taylor Swift), All About That Bass (Meghan Trainor)

Yılın Şarkısı: All About That Bass (Meghan Trainor), Chandelier (Sia), Shake It Off (Taylor Swift), Stay With Me (Sam Smith), Take Me To Church (Hozier)

En İyi Yeni Sanatçılar: Iggy Azalea, Bastille, Brandy Clark, Haim, Sam Smith