Güzel Periler

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Hans Christian Andersen Ödüllü İtalyan yazar Gianni Rodari’den çocuklar için yeni bir kitap: Güzel Periler Can Çocuk Yayınları’nda...

Perilerin olmadığı bir hayat, masallarımızı kaybettiğimiz bir dünyanın kötü habercisi olurdu. Dünyaca ünlü İtalyan yazar Rodari işte böyle bir dünyayı resmediyor öyküsünde. Güzel periler yıkık dökük saraylarında tüm günlerini birilerinin onları çağırmasını bekleyerek mutsuz bir şekilde geçirirler. Onlar için kaygılanan bir cadı, süpürgesine atlar ve dünyada onlar için yapılacak bir iş var mı diye aramaya koyulur. Fakat gördüğü hazin bir tablodan başka bir şey değildir: Açlık, savaşlar, sefalet dolu bir dünya. İnsanların öyle çok derdi vardır ki: Borçlar, vergi, kira, gaz faturası derken perileri düşünecek kimse kalmamıştır. Periler çareyi valizlerini toplayıp gitmekte bulur. Bir buluta tutunup gökyüzüne doğru süzülürler. Ancak dünya masalsız, perisiz nasıl güzel ve yaşanılır olabilir? Öyleyse ne yapmalı da onları geri getirmeli? Yanıtı elbette kitapta!

Çocuk edebiyatının en önemli ödülü kabul edilen Hans Christian Andersen’e 1970 yılında layık görülen dünyaca ünlü İtalyan yazar Gianni Rodari’nin Can Çocuk Yayınları’ndaki kitaplığı giderek büyüyor. Can Çocuk, Türkiyeli okurları dört yeni Rodari kitabıyla buluşturuyor: Güzel Periler, Kolezyum’u Çalan Adam, Çizgi Roman Faresi, Artı İki. “İlk Okuma Kitapları” dizisinden çıkan tüm bu kitaplar okumayı henüz öğrenmiş çocukları birbirinden renkli serüvenleriyle buluşturacak.

