Haluk Bilginer ve Angelina Jolie’nin başrolünde oynadığı Maria filminden ilk fragman yayınlandı
Usta oyuncu Haluk Bilginer’in Hollywood yıldızı Angelina Jolie’yle başrolü paylaştığı “Maria” filminin ilk tanıtımı yayınlandı.
Angelina Jolie'nin ünlü diva Maria Callas'a hayat verdiği "Maria" filminin ilk teaser fragmanı yayınlandı. Pablo Larrain'in (Spencer, Jackie) yönettiği filmde Jolie'ye Haluk Bilginer eşlik ediyor.
Film, ünlü opera sanatçısının 1970'lerin Paris'inde yalnız başına geçirdiği son günlerini ve trajik hikayesini konu alıyor. New York'ta yaşayan bir Yunan göçmeni olan Callas, zamanının en ünlü sopranosuydu ve uzun süre, Yunan gemi patronu Aristoteles Onassis'in (Haluk Bilginer) metresi olarak yaşadı.
Oyuncu kadrosunda ayrıca Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee ve Valeria Golino yer alıyor. Film Paris, Yunanistan, Budapeşte ve Milano'da çekildi.
Natalie Portman liderliğindeki “Jackie” ve Kristen Stewart liderliğindeki “Spencer”ın ardından Larrain için biyografik bir üçlemeyi tamamlayacak olan filmi, “Peaky Blinders” dizisinin yaratıcısı Steven Knight kaleme aldı.