Haluk Bilginer ve Angelina Jolie’nin başrolünde oynadığı Maria filminden ilk fragman yayınlandı

Film, ünlü opera sanatçısının 1970'lerin Paris'inde yalnız başına geçirdiği son günlerini ve trajik hikayesini konu alıyor. New York'ta yaşayan bir Yunan göçmeni olan Callas, zamanının en ünlü sopranosuydu ve uzun süre, Yunan gemi patronu Aristoteles Onassis'in (Haluk Bilginer) metresi olarak yaşadı.