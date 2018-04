“Herkes bir amaçla doğar”

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kısa süre önce raflarda yer alan kitabı ‘Sanrı’ ile okurla buluşan Tuğba Sarıünal, mutlulukta son noktanın kontrolü elinde tutmak olduğuna inanıyor. ‘Sanrı’da karakterler olaylara dahil olurken, okuyucu da bir umudun ve gerçeğin peşine düşüyor.

‘Sanrı’ ile okurla hangi fikirleri paylaşıyorsunuz?

Dünyaya gelen her insan aslında bir amaçla doğuyor, kimi amacını erkenden keşfederken kimi de ölene dek ne için yaşadığını bilmiyor. Romanın ana fikri bu tema üzerine kurulu.



Siz de kitabınızda anlattığınız gibi hayatın zaman zaman bir illüzyondan ibaret olduğunu düşünüyor musunuz?

Kesinlikle. Geçmiş bize bir kimlik veriyor, gelecek ise bir kurtuluş ve doyum vadediyor. Yaşanması gereken en önemli an şimdiyken, çoğumuz geçmişle gelecek arasında sıkışıp

kalıyoruz. Bize bahşedilen zaman, bir yandan azalırken bir yandan da varlığını unutturuyor. İnsan varlığına alıştığı her durumun azalmasına tepki gösterirken nasıl oluyor da zamanın varlığını bile anımsamıyor?