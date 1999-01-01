Ibiza'dan Suma Beach'e

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Suma Beach'teki Dusty Eardrums, yaz etkinlikleri 11 Temmuz Cuma gecesi dünyada hayli popüler olan 'Romen teknosu' akımının baş mimarlarından DJ Petre Inspirescu'yla devam ediyor.

Son dönemde yıldızı parlayan ‘Romen teknosu’ akımının baş mimarlarından Petre Inspirescu’nun başrolü üstlendiği gecede genç yetenek Kozo ve New York fatihlerimiz Cem + RG kabinde göreceğiniz diğer isimler.



Sadece Pedro olarak da bilinen Petre Inspirescu, sık sık beraber çaldığı Raresh ve Rhadoo ile birlikte Romen teknosu’nun baş mimarlarından biri. Bu ikiliyle eşit ortaklığını yaptığı müzik şirketi [a:rpia:r] çatısı altında büyük işlere imza atan ve tüm dünyaya Romen teknosunu tanıtan Pedro, 1999 yılında DJ’liğe başladıktan sonra çok çabuk yükselerek 2003 yılında Ibiza’nin meşhur Circoloco, DC-10 klubünde resident DJ olma başarısını gösterdi. Burada elektronik müzik anlayışı ve hissi daha da büyüdü ve son yıllarda çaldığı her yerde kendi ismini ve Romen teknosunu yüceltti.