İmaj ve Stil Koçluğu

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İşte ve sosyal yaşamda etkili bir imaj için...

İşte ve sosyal yaşamda etkili imajın başucu kitabı: Şahika Güler'den “İmaj ve Stil Koçluğu”



İmaj ve iletişim danışmanı Şahika Güler, Alfa Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı “İmaj ve Stil Koçluğu”nda herkese uyarlanabilecek stratejik öneriler sunuyor.

Güler kitabında, imaj ve imaj danışmanlığının ne olduğunu tarif etmek, etkili bir imajın işte ve sosyal yaşamda nasıl büyük artılar getireceğini göstermek için okurlarla buluşuyor. Kitapta imaj danışmanlığının stil danışmanlığından farkı anlatılırken bu alanda kariyer düşünen okurlara da yol gösteriliyor. Kitapta ayrıca etkili imajın temel unsurlarının neler olduğu, renk ve vücut analizinin nasıl yapıldığı, vücut tiplerine uygun giyinmenin püf noktalarının nasıl olduğu detaylı olarak anlatılıyor. Daha genç görünmenin püf noktaları, doğru makyajın sırları ve “yatırım gardırobu” oluşturmanın tarifi yapılıyor. Tarih boyunca tarz ve yaşam biçimleriyle ilham kaynağı olmuş “İkon Kadınlar” detaylı olarak inceleniyor. “İmaj ve Stil Koçluğu” Türkçe’de imaj alanında kendisine yol rehberi arayan herkes için nadir bir kaynak olarak öne çıkıyor.



Şahika Güler Kimdir?

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölümünden başarıyla mezun oldu. Üniversite yıllarında, eğitim aldığı bölümün de etkisiyle hayatın her alanında başarılı bir birey olmanın etkili bir imajdan geçtiğinin farkına vardı ve kendini bu alanda geliştirmek için çalışmaya başladı. Bu konuda araştırma yaptıkça imajın büyüsünün farkına vardı ve daha da büyük bir tutkuyla çalışmalarına devam etti. Lisans öğreniminin ardından, imaj danışmanlığı konusunda profesyonel bir eğitim almak için Londra’ya gitmeye karar verdi. London Image Institute’de aldığı eğitimle birlikte imaj danışmanlığında uzmanlaştı. Uzmanlık alanında kendini daha da geliştirmek için Milano, Istituto Maragoni’de eğitim aldı. İtalya’da geçirdiği süre boyunca pek çok farklı kişiye imaj danışmanlığı yaptı. İstanbul’a döndüğü 2010 yılında Şahika Güler İmaj ve İletişim Danışmanlığı şirketini kurdu.















