IMDb puanlarına göre sıralanmış 30 unutulmaz romantik film: Aşka yolculuk
Romantik film sevenler için tam 30 öneri! IMDb puanlarına göre sıralanmış bu listeyle unutulmaz aşk hikayelerine hazır olun.
Romantik filmler, bazen tek bir bakışla yüreğimize dokunur, bazen de bir replikle aklımıza kazınır. Kimileri zamansız bir aşk hikayesini anlatırken, kimileri hayata dair önemli dersler verir. Bu listede, IMDb puanlarına göre küçükten büyüğe sıraladığımız, izlerken hem kalbinizi hem de aklınızı sarıp sarmalayacak 30 romantik filmi bulacaksınız. Her biri, kendine özgü dokunuşları ve unutulmaz karakterleriyle, aşka farklı pencereler açıyor. Hangi filmle başlayacağınıza karar vermek ise tamamen size kalmış!
One Day (2011) – Bir Gün
IMDb: 7.0
Emma ve Dexter, üniversite mezuniyet gününde tanışırlar ve bir günlüğüne yakınlaşırlar. Film, sonraki 20 yıl boyunca her yıl aynı gün onların yaşamlarındaki değişimleri, aşkı ve hayatın getirdiği zorlukları anlatır. Emma’nın hayalleri ve Dexter’ın özgürlüğe düşkün yapısı, kaderin onları tekrar tekrar bir araya getirip getirmeyeceği sorusunu düşündürür.
Notting Hill (1999) – Aşk Engel Tanımaz
IMDb: 7.1
Kitapçı sahibi bir adam ile ünlü bir film yıldızı arasında beklenmedik ve tatlı bir aşk doğar.
Carol (2015)
IMDb: 7.2
1950’lerde New York’ta iki kadının gizli ve tutkulu aşkı, toplumsal normlara karşı gelir.