"İşim Gücüm Yaşamak" raflarda

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Usta oyuncu Mustafa Alabora, sanat, mücadele ve aşkla ördüğü yaşam serüvenini aktardığı ‘nehir söyleşisi’ türündeki kitabı ile “İşim Gücüm Yaşamak” diyor!

Alabora’nın 50. sanat yılını kutladığı şu günlerde kendisi için de bir hediye niteliğinde olan, anı defteri tadındaki kitabı; eski İstanbul’dan tiyatroya, sinemadan siyasete, aile hayatından dünya görüşüne uzanarak okuyucuyu adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

“İşim Gücüm Yaşamak”; bir roman değil, Shakespeare’in deyişiyle, bir masal hiç değil! “Nehir söyleşi” türünde bir çalışma olan “İşim Gücüm Yaşamak”; usta oyuncu Mustafa Alabora’nın yaşam serüvenini, sorulara verdiği yanıtlarla, kendi sözleriyle okuma olanağını sunuyor. Alabora'nın, Sevecen Tunç’la gerçekleştirdiği söyleşilerden derlenen ilk kitabı “İşim Gücüm Yaşamak"; okuyucuları kimi zaman hüzünlü, çokça keyifli, bol kahkahalı, son derece gerçek, bazen sansasyon dolu bazen sansürlü bir yolculuğa çıkarıyor.

Eski İstanbul’dan kent hayatına, Yeşilçam’dan Beyoğlu’na, oradan da Tan Sineması’na uzanan, anılarla dolu bir yolculuğun başrolünde olan Mustafa Alabora; yeri geliyor Todori’de Selahattin Pınar’la buluşuyor, yeri geliyor Münir Özkul’la yaz turnesine çıkıyor. Zeki Müren’le tekne turu yapmayı da ihmal etmeyen Alabora; “Ben eskiyi özlemem; daima ileri bakarım” dese de, gösterdiği vefa ile aslında ne büyük bir özlem içinde olduğunu istese de gizleyemiyor.





