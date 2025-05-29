Animasyonun büyüsüne kapıl: IMDb’ye göre en iyi 30 animasyon film

Gerçekliğin sınırlarını zorlayan animasyon filmleri, yalnızca çocuklara değil her yaştan izleyiciye hitap eden evrensel hikayeler sunar. Kimi zaman renkli bir maceraya atar, kimi zaman içsel bir yolculuğa çıkarır. Bu listede, IMDb puanlarına göre düşükten yükseğe sıralanmış 30 unutulmaz animasyon filmi bir araya getirdik. Kimi kültleşmiş, kimi az bilinse de yürek burkan ya da kahkaha attıran sahneleriyle iz bırakan bu yapımlar; sizi çizgi dünyaların ötesine taşıyacak. Hangi filmi önce izlemeli, karar vermesi zor olacak!