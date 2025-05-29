Animasyonun büyüsüne kapıl: IMDb’ye göre en iyi 30 animasyon film
Renkli dünyaların ötesine geçen 30 animasyon filmiyle tanışın. Bu liste yalnızca çocuklara değil, her yaştan izleyiciye dokunan hikayeler sunuyor.
Gerçekliğin sınırlarını zorlayan animasyon filmleri, yalnızca çocuklara değil her yaştan izleyiciye hitap eden evrensel hikayeler sunar. Kimi zaman renkli bir maceraya atar, kimi zaman içsel bir yolculuğa çıkarır. Bu listede, IMDb puanlarına göre düşükten yükseğe sıralanmış 30 unutulmaz animasyon filmi bir araya getirdik. Kimi kültleşmiş, kimi az bilinse de yürek burkan ya da kahkaha attıran sahneleriyle iz bırakan bu yapımlar; sizi çizgi dünyaların ötesine taşıyacak. Hangi filmi önce izlemeli, karar vermesi zor olacak!
The Boss Baby (Patron Bebek) – IMDb 6.3
Yedi yaşındaki Tim'in hayatı, takım elbiseli konuşan bir bebek kardeşinin gelişiyle altüst olur. Bu bebek sıradan değildir; bir görev için dünyaya gönderilmiştir. Film, kardeşlik ve aile bağları üzerine eğlenceli ve sıradışı bir hikaye anlatıyor.
Cars 3 (Arabalar 3) – IMDb 6.7
Yaşlanan yarışçı Şimşek McQueen, genç ve hızlı arabalar karşısında yerini kaybetmeye başlar. Yeni bir eğitmenle birlikte tekrar pistlere dönerken, geçmişin derslerini ve yeni yolları keşfeder.
Trolls (Troller) – IMDb 6.8
Neşeli ve renkli troller, mutluluğu bulmak isteyen kötü kalpli Bergen'lerden kaçmak zorundadır. Film, müzik dolu sahneleri ve pozitif mesajlarıyla dikkat çeker.