İzlemeyen kalmasın! IMDb’ye göre en kaliteli 30 Kore dizisi
Kore dizisi önerisi mi arıyorsunuz? IMDb puanlarına göre düşükten yükseğe sıralanmış, konusu ve kalitesiyle öne çıkan en iyi 30 Kore dizisini keşfedin!
Kore dizileri, duygusal derinliği, etkileyici oyunculukları ve özgün senaryolarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak yüzlerce dizi arasından hangisini izleyeceğinize karar vermek zor olabilir. Bu listede, IMDb puanlarına göre düşükten yükseğe sıralanmış en iyi 30 Kore dizisini konularıyla birlikte bir araya getirdik. Romantik dramalardan psikolojik gerilimlere, aksiyondan kara mizaha kadar farklı türlerdeki bu yapımlar sizi ekran başına çekecek. Favorinizi seçmeye hazır mısınız?
Misty (2018) – IMDb: 8.1
Başarılı bir haber sunucusunun, cinayetle suçlanmasının ardından yaşadığı dram ve gerilim dolu hikaye.
Business Proposal (2022) – IMDb: 8.1
Arkadaşının yerine çıktığı randevuda patronuyla karşılaşan bir kadının romantik ve komik hikayesi.
My Love from the Star (2013–2014) – IMDb: 8.2
400 yıl önce dünyaya gelen bir uzaylının, ünlü bir aktrisle yaşadığı aşk hikayesi.