İzmit'te çıkamadı, İzmir'de çıktı!

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Aşık Veysel Sanat Günleri' etkinliğinde Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu ikilisi sahne aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin haziran ayında başlattığı ‘Aşık Veysel Sanat Günleri Konserleri’ Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demirciğolu'yla devam etti. Bornova Rekreasyon Alanı'ndaki Aşık Veysel Amfi Tiyatrosu'nu dolduran İzmirliler, ikilinin seslendirdiği türkülerle keyifli bir gece geçirdi. Konukların türkülere eşlik ederek izledikleri konsere Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla da katıldı. Erkan Oğur, 'Yarim Senden Ayrılalı', 'Zeynebim', 'Kerpiç Kerpiç Üstüne' gibi sevilen türkülerini seslendirirken, İsmail Hakkı Demirciğolu'da sazıyla usta sanatçıya eşlik etti.



Geçtiğimiz günlerde, ünlü sanatçı Erkan Oğur adına açılan sahte hesaplardan MİT’le ilgili hükümete yönelik eleştiriler yağdırdığı iddiasıyla sanatçının Sakarya konseri iptal edilmişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül ise twitter hesabından “Başbakanımıza, milletin değerlerine hakaret eden sanatçıların Ak Partili belediyelerde etkinlik yapması mümkün değildir” şeklinde açıklamada bulunmuştu.