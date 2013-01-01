Jessie J ve yepyeni single çalışması "IT'S MY PARTY!"

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

"IT'S MY PARTY!"

2. stüdyo albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı yepyeni single çalışmasını dinleyicileriyle paylaştı. "Wild" isimli şarkısı ile İngiltere listelerinde 300.000 kopya satarak yılın en iyi 5 single çalışmasından birine imza atan Jessie J, yine oldukça iddialı geliyor. It's My Party, adeta 2013 yazını muhteşem bir parti havasına sokuyor ve sanatçının müzik kariyerine eğlenceli ve klasikleşmeye aday hit şarkılara imza atarak devam edeceğinin de sinyallerini veriyor. Ayrıca yepyeni single çalışması ile birlikte Jessie J, Ekim ve Kasım aylarında çok büyük bir İngiltere Turnesine de hazırlanıyor.