"Kırık Nota"

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Özgürlük ve aşk için neleri göze alabilirsiniz? “Kırık Nota”, mesleki tutkuların peşinden giderken keşfettiği sırların heyecanıyla sürüklenen genç bir gazeteci ve tutsaklıktan kıl payı kurtulup dünyaca üne kavuşmuş bir piyanistin sürükleyici hikayesi...

İlk romanı “Asma Pansiyon” ile okurlarına ulaşan 1985 doğumlu genç yazar Işıl Şenol bu kez “Kırık Nota”da dürüst, yetenekli ve hevesli bir gazetecinin gözünden, adanmışlığı, saf aşkı, “an”a teslim olmayı ve katıksız dostluğu anlatıyor.

80’li yıllardan başlayan bir sır perdesini, genç bir gazetecinin cesur seçimleri eşliğinde aralayan romanda Işıl Şenol, inandığımız doğrular uğruna vazgeçebileceklerimizi, yüzleşmelerimizi ve aşka bakışımızı yeniden sorgulamamızı sağlıyor.