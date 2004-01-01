Klasik müzikte de 'seks satar' algısı hâkim!

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Nicola Benedetti'den toplumun kadın klasik müzik sanatçılarına karşı hâkim olan cinsiyetçi bakışına itiraz var

Klasik müzik dünyasında kadınların önce yetenekleriyle değil, güzellikleriyle değerlendirdiğini söyleyen 26 yaşındaki kemancı, tanınmış kemancıların erkeklerden oluştuğu dönemin 60 yıl geride kaldığını söylüyor. “ Bugün Julia Fischer, Janine Jansen, Lisa Batiashvili, Vilde Frang, Anne-Sophie Mutter, Alina Ibragimova gibi başarı kadın kemancılar var” diyen Benedetti, erkeklerden daha çok tanınan keman sanatçılarından biri olduğunu söylüyor: “İnsanların klasik müzikteki başarılı kadın sanatçıların artışını ‘seks satar’ fikrine bağlamalarına sinir oluyorum.” 2004’te BBC’nin Yılın Genç Müzisyeni ödülünü aldıktan sonra ünlenen İskoç kemancı, “Seksizm küresel bir problem. Fakat klasik müzik endüstrisinin birçok endüstriden daha onurlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanları yetenekleriyle değerlendiriyorlar” dedi.