Köy tiyatroları Urla'da buluştu

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Türkiye'deki 5 köy tiyatrosundan 4'ünü Urla ilçesinde buluşturan 1. Urla Köy Tiyatroları Festivali başladı.

Türkiye'nin ilk köy tiyatroları festivali, Urla'da başladı. Urla Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 1. Urla Köy Tiyatroları Festivali, İzmir, Mersin ve Antalya'da kurulu 5 köy tiyatrosundan 4'ünün katılımıyla seyirci ile buluştu. Festivalin açılışında, köy tiyatro topluluklarının yanı sıra ünlü tiyatrocular Haldun Dormen, Abdullah Şahin, asuman dabak ile "Opera Twins" ismiyle tanınan opera sanatçıları Didem ve Sinem Balık kardeşlerin de katılımıyla Urla Jandarma Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.



Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 5 köy tiyatrosundan en eski ikisinin Urla'da olduğunu belirterek, Türkiye'nin ilk köy tiyatrosuna 8 bin yıllık geçmişe sahip Urla'da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Urla Halk Eğitimi Merkezi Halk oyunu ekibinin gösteri sunduğu açılış töreninde, festivale katılan Urla Bademler ve Balıklıova ile Mersin Arslanköy ve Antalya Yeşilköy tiyatro toplulukları oyunlarından kısa bölümler sahneledi. Festivalin açılış oyunu ise Barbaros Mahallesi'nde Balıklıova Köy Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Topluluk, "Vatan Kurtaran Şaban" oyununu seyircilerin beğenisine sundu.



Urla'da 17 Temmuz'a kadar sürecek festivalde, yarın Mersin Arslanköy Tiyatrosu'nun Balıklıova'da, üçüncü gün Antalya Yeşilköy Tiyatrosu Bademler'de, son gün ise Bademler Köy Tiyatrosu Yağcılar Mahallesi'nde izleyiciyle buluşacak.