Lazların Pavarotti'si Jolly Joker Sahnesi’nde

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Lazların Pavarotti'si Erdal Bayrakoğlu, yeni albümü 'Sesumi Duyacaksun'u 08 Nisan'da Jolly Joker İstanbul sahnesinde tanıtacak

İlk albümü Zifona’da toplumun destanlarını, aşklarını, ağıtlarını ve horonlarını, Laz müziğinin otantik yapısını bozmadan, güçlü sesiyle yorumlayan Bayrakoğlu, yedi yıl aradan sonra ‘Sesumi Duyacaksun’ dedi. Erdal Bayrakoğlu, yeni albümünü sevenlerinin beğenisine sunmak için 08 Nisan'da Jolly Joker sahnesinde olacak. Albümdeki ilk klip çalışmasını da ‘Sesumi Duyacaksun’a çeken Bayrakoğlu, klipte yer alan isimlerle de sahneyi paylaşacak. Bu isimlerden bazıları; Niyazi Koyuncu, Aydoğan Topal, Selim Tarım, Resul Dindar, Efkan Şeşen, Feryal Öney, Ayla Yılmaz, Apolas Lermi, Şair İbrahim Karaca, oyuncular Bülent Emrah Parlak ve Serhat Özcan. Sahnede Rumca, Gürcüce ve Lazca’nın dışında Ahmet Kaya ve Cem Karaca şarkıları da yorumlayacak olan Erdal Bayrakoğlu, yıllardır marş olarak dillerden düşmeyen Grup Yorum ve Efkan Şeşen’le düet yaptığı Çav Bella’yı da tüm sanatçı dostlarıyla sahneden birlikte yorumlayacak. Sürprizlerin de yer alacağı konser, 08 Nisan 2014 günü Jolly Joker sahnesinde.