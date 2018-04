Metin Altıok için kenetlendiler

30'a yakın sanatçı, Sivas katliamında hayatını kaybeden şair Metin Altıok için bir araya geldi ve onun şiirlerinin bestelerinden oluşan hayli kapsamlı bir saygı albüme imza attı.

Zülfü Livaneli, Zuhan Olcay, Candan Erçetin, Mazlum Çimen, Doğan Duru, Demet Sağıroğlu, Birsen Tezer ve Hilmi Yarayıcı’nın da olduğu müzik dünyasının önemli isimleri, 2 Temmuz Sivas katliamında hayatını kaybeden şair Metin Altıok anısına esaslı bir saygı albümü hazırladı. Altıok şiirlerinin bestelerinden oluşan ‘Ankâ: Metin Altıok Şiirlerinden Şarkılar’ adlı albümde 21 yeni bestenin yanı sıra, Fazıl Say’ın piyanosu eşliğinde Serenad Bağcan’ın seslendirdiği iki şarkı da yer alıyor.



Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok’un girişimiyle hayata geçirilen ve çalışmaları bir yıl süren albüm için 100’e yakın Metin Altıok dostu emek verdi. Yapımcılığını Anadolu Müzik, dağıtımını ise DMC’nin üstlendiği albümün süprizleri arasında Metin Altıok’un kendi sesinden dinlediğimiz ‘Kor Düşseydi’ isimli şiiri var. Bir diğer süpriz ise Metin Altıok’un ‘Kimliksiz Ölüler’ adlı şiirine Mirady’nin Kürtçe ve Kardeş Türküler’in ise Zazaca yaptığı besteler. Anadolu Müzik’in sahibi Cem Yılmaz albümle ilgili, “Bu süreci farklı kılan Metin Altıok şiirlerinin bestelenip albüm haline dönüşmesiydi. Birçok sanatçı dostumuzla yola koyulduk. Abartısız 100’ü aşkın gönül insanının emeğiyle bu süreci tamamladık. Haydi dostlar omuz omuza Metin Altıok şarkıları söylemeye” diye konuşuyor.



Albümünle birlikte verilen kitapçıkta şarkı sözlerinin yanı sıra sanatçıların Metin Altıok’la ilgili duygularını yazdığı bir bölüm de bulunuyor. Bu bölümde Fazıl Say, Metin Altıok için “Türk edebiyatının en önemli ve ilginç şairlerinden biridir Metin Altıok. Onun şiirlerinin müzikle buluşması, her daldan, her stilden, her seviyeden müzisyenin ona duydukları saygı ve sevgi ile adanmışlığı görmek, böyle bir albümün varoluşu. Altıok ailesinin yakın dostları olmak biz Say ailesi için her zaman derin mutluluk olacak’’ diyor. Sezen Aksu ise ünlü şair için “Bize teselli niyetine bıraktığın ‘Ölümünden Konuşacaktık’ şiirinin son mısraları ile anlamaya çalışıyoruz gittiğin yeri... Madem her şeyde var ölüm, biz de ‘’Metin’’ oluruz öyleyse... Şarkılarla konuşuruz; kuru değnekler bile filizlensin diye sevgiyle...’’ diyerek duygularını ifade etti.



Albüme beste ve vokalleriyle yer alan sanatçılar şöyle: Fazıl Say, Serenad Bağcan, Grup Gündoğarken, Ogün Sanlısoy, Zuhal Olcay, Kardeş Türküler, Vedat Sakman, Hilmi Yarayıcı, Yasemin Göksu, Senem Demircioğlu, Mehtap Meral, Orhan Alkaya, Muhteber Cihaner, Kumdan Kaleler, Çiğdem Erken, Umay Umay, Birsen Tezer, Sezen Aksu, Mirady, Demet Sağıroğlu, Güneş-Doğan Duru, Selim Tarım, Mazlum Çimen, Ersel Serdarlı, Güvenç Dağüstün, Nevzat Karakış, 3 Bas, Üç Anadolu, Murat Evgin, Kerem Doğrar, Cihan Sezer ve Zülfü Livaneli.