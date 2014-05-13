Michael Jackson'dan yeni albüm!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

2009 yılında hayatını kaybeden Michael Jackson'ın 12'nci stüdyo albümü 'Xscape' ölümünden beş yıl sonra raflara çıkıyor

2009 yılında hayatını kaybeden Michael Jackson ’ın 12’nci stüdyo albümü ‘Xscape’ ölümünden beş yıl sonra raflara çıkıyor. Epic Records tarafından yayımlanacak albümün çıkış tarihi 13 Mayıs 2014. ‘Xscape’ Jackson’ın ölümünden sonra çıkan tamamıyla yeni şarkılardan oluşan ilk albüm. Sekiz şarkıdan oluşacak albüm dün dijital ön siparişe açıldı. Bu albümü dünyanın beğenisine sunmaktan ötürü oldukça gururlu olduklarını belirten albümün prodüktörü L.A. Raid yaptığı açıklamada Jackson’ın ardında hayran olunası bir kariyeri bıraktığını söyledi.