Monica Molina Açıkhava'da!

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İspanyol diva Monica Molina, Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Türkiye'ye geliyor.

Biletleri haftalar öncesi tükenen konserleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan yıldız, İspanya'nın efsanevi şarkıcısı babası Antonio Molina'nın, en önemli şarkılarını yeniden yorumladığı Mar Blanca albümünün Dünya Turnesi kapsamında Türkiye'de!



Monica Molina'nın şu ana kadar gerçekleştirdiği onlarca röportajda ise sürekli sorulan neden Türkiye sizin için önemli? sorusuna verdiği cevap çok açık: 'Ben Türkiye’yi, Türkler beni çok seviyor... İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Orada olmak nefes almak ayrıcalık'.



Aşk dolu şarkıları, yumuşacık sesi ve tüm zarafetiyle Monica Molina 6 Ağustos'ta Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda!