Müziğin 'kralı' kim olacak?

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Bu sene 20'nci yaşını kutlayan Kral Müzik Ödülleri'nde yarışacak isimler belli oldu

Toplam 15 kategoriden oluşan yarışma için her kategoriden yarışacak beşer aday, 200 kişilik bir jüri ve 20 Mart-8 Nisan arasında, 3 milyon 900 bin kişinin katıldığı halk oylamasıyla seçildi. Bu sene yarışmanın gidişatı daha heyecanlı zira adayların arasındaki oy farkları hayli düşük. Geçen sene ‘O Ses Türkiye ’ yarışmasında birinci olan Oğuz Berkay Fidan ile Rafet El Roman dörder dalda adayken; pop müziğin tanıdık simalarından Gülşen, Sertab Erener, Hande Yener, Nilüfer, Gökhan Özen, Duman ve Emre Aydın gibi isimler de üçer dalda aday oldu. Bir yandan da yıl boyunca reyting yarışması sürdüren diziler şimdi de ‘En İyi Dizi Müziği’ kategorisinde yarışıyor. Medcezir, Seksenler, Yalan Dünya , Güneşi Beklerken ve Doksanlar dizileri de adaylıklarıyla yarışta.