Nadine Gordimer hayatını kaybetti!

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Nobel Ödülü kazanan Güney Afrikalı yazar Nadine Gordimer hayatını kaybetti.

Nobel Ödüllü Güney Afrikalı yazar Nadine Gordimer 90 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre ünlü yazar, Johannesburg’daki evinde hayata gözlerini yumdu.



Güney Afrika ’da Nelson Mandela’nın öncülük ettiği anti-apartheid (ırk ayrımı karşıtı) hareketin güçlü yazarlarından olan Gordimer, Nobel Komitesi tarafından “muhteşem, epik bir yazar” olarak nitelendiriliyordu. Nelson Mandela’nın, 1990’da hapisten çıktıktan sonra görmek istediği ilk isimlerden birinin de Gordimer olduğu biliniyor.