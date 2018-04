'Ölmek, ödül almaktan büyük bir iş'

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu yılki Erdal Öz Edebiyat Ödülü, Pera Palas'ta düzenlenen törenle küçük İskender'e teslim edildi

Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, Pera Palas’taki törenle küçük İskender’e teslim edildi. Sunuculuğunu Can Yayınları Genel Müdürü Can Öz’ün üstlendiği gece , Öz’ün açılış konuşmasıyla başladı. Ülkenin geçirdiği zor zamanlara rağmen edebiyat için bir araya gelen kalabalığa teşekkür eden Can Öz, sahneyi Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin’e bıraktı. Sanatçının iki parçalık mini konserinin ardından sahneyi Erdal Öz Edebiyat Ödülü Jüri Başkan Yardımcısı Feride Çiçekoğlu devralarak jürinin bu seneki kararı memnuniyetle ve oybirliğiyle küçük İskender’e vermeyi kararlaştırdığını açıkladı. Şairin birkaç dizesinden alıntı yapan ve duygularına hakim olmakta güçlük çeken Çiçekoğlu, konuşmasının ardından küçük İskender’i sahneye davet etti. Yoğun katılımın yaşandığı törende edebiyat ve sanat dünyasının pek çok önemli ismi hazır bulundu. Ödülün bu yılki sahibi küçük İskender, kendisini ödüle değer bulan jüri üyelerine; aykırı, direnişçi, kararlı, kıymetli okurlarına, kitaplarını okurla buluşturan, ‘yuvam’ dediği Sel Yayıncılık’a ve Öz ailesine teşekkür ettikten sonra şunları söyledi: “ Normalde huyum olmayan bir şeydir konuşma notu oluşturmak... Fakat bu ödül beni çok heyecanlandırdığı için söylemek istediklerimi unutmak istemedim. Tahmin edersiniz ki çocukların öldüğü bir ülkede yaşamak, yazmak anlamsız geliyor bazen. Ben bu ödülü o çocuklar için alıyorum demek isterdim. Ama ölmek, ödül almaktan büyük bir iş!” Erdal Öz Edebiyat Ödülü, önümüzdeki yıl Feride Çiçekoğlu’nun başkanlığında gerçekleşecek. Bu yıl jüriye katılan yeni üye isim ise edebiyatseverlerin yakından tanıdığı eleştirmen-yazar Asuman Kafaoğlu Büke olacak.