Fotoğrafçı Elif Yardımcı’nın Mardin’den başlayıp Madrid’e uzanan kişisel hikayesi içinde hayata geçirdiği uluslararası fotoğraf projesi Vaveyla, İspanya durağının ardından Mart ayında İsrail’de sergilenecek.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden kadınların flamenko aracılığıyla ifade ettiklerini izleyiciye aktaran Vaveyla Projesi de, tıpkı flamenkonun kendisi gibi göçebe, çok kültürlü ve çok duraklı... Bir kadın projesi olan sergi, önümüzdeki aylarda İstanbul’a da taşınacak.

Geçtiğimiz aylarda Madrid’te açılan iki serginin ardından Vaveyla, Mart’ta Tel Aviv durağıyla yoluna devam ediyor. 10 Mart – 10 Nisan tarihlerinde, Tel Aviv Cervantes Enstitüsü’nün ev sahipliği yapacağı sergide, dansla nefes alan Türkiyeli kadınlardan da fotoğraflar yer alacak.

