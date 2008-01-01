“Panik Olmayın, Biz Polonyalıyız”

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“Panik Olmayın, Biz Polonyalıyız” müzik projesi kapsamında İstanbul'a gelecek sanatçıları belirleyin.

Polonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 600 yılı nedeniyle düzenlenen kültür etkinlikleri kapsamında çağdaş Polonya müziğini dünyaya tanıtmayı amaçlayan “Panik Olmayın, Biz Polonyalıyız” projesi Ekim ayında İstanbul'a geliyor. Proje kapsamında konser verecek Polonyalı grup ve sanatçıları ise Türkiyeli müzikseverler oyları ile belirleyecek. Polonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 600. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklerin koordinatörlüğünü üstlenen Adam Mickiewicz Enstitüsü tarafından geliştirilen “Panik Olmayın, Biz Polonyalıyız” projesi çağdaş Polonya müziğini İstanbul'a taşıyor. Adam Mickiewicz Enstitüsü tarafından 2008 yılında başlatılan ve çağdaş Polonya müziğini tanıtmayı amaçlayan “Panik Olmayın, Biz Polonyalıyız” projesi kapsamında sanatçılar, geçtiğimiz altı yıl içinde, Amerika'da SXSW ve CMJ, İngiltere’de The Great Escape, Almanya’da C/O Pop, Hollanda’da Eurosonic Noorderslag ve İspanya’da Primavera Sound gibi pek çok festivale katıldı, 14’ü aşkın ülkede 30'dan fazla etkinlikte sahne aldı.



İstanbul'a gelecek Polonyalı sanatçıları müzikseverler belirliyor

Adam Mickiewicz Enstitüsü, "Panik Olmayın, Biz Polonyalıyız" projesi kapsamında İstanbul'a konuk olacak sanatçıları belirlemek için Türkiye'deki müzikseverlerin oylarına başvuruyor. 22 Temmuz'a kadar devam edecek oylama sonucunda, Polonya'nın son yıllarda dünyaya sesini duyuran 16 sanatçısı ve grubu arasından en çok beğenilen 3'ü Ekim ayında izleyici ile buluşacak. Oylama www.turkiye.culture.pl adresinden yapılıyor ve en çok oyu alan ilk 3'ü tahmin eden 15 kişi konser bileti kazanma şansına sahip oluyor. Adam Mickiewicz Enstitüsü Aktüel Müzik koordinatörü Michal Hajduk, bu özel proje ile Türkiye’deki müzikseverleri çağdaş Polonya müziği ile tanışmaya davet ediyor. Türkiyeli müzikseverler için özel olarak hazırlanan seçkinin Polonya’nın güncel Indie pop sahnesini yansıttığını belirten Hajduk, projede electro-pop parçalar ve 80’lerden seslerin de bulunduğunu belirtiyor. Michal Hajduk: “Müzikseverler, onlar için seçtiğimiz 16 sanatçı ve grubun videolarını www.turkiye.culture.pl sitesinden dinleyebilirler. Onların bu sürece katılımları bizim için çok değerli. İstanbul'a konuk olacak Polonyalı müzisyenleri birlikte belirlemek, birlikte eğlenmek istiyoruz. ‘Panik Olmayın, Biz Polonyalıyız’ projesinin Türkiye'deki başarısı da bu birliktelikten doğacak " diyor.