Paul Banks: ''Turne yapmayı sevmiyorum.''

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Paul Banks stüdyoda zaman geçirmeyi turneye çıkmaya tercih ettiğini söyledi.

Interpol solisti Paul Banks, eylülde çıkacak albümleri El Pintor ile ilgi olarak, The Quietus’a verdiği bir röportajda, maddi olarak mümkün olsa turneye çıkmayıp, o zamanı stüdyoda kullanarak yılda 3 albüm çıkarmayı tercih edeceğini belirtti.



Sanatçıların bugünlerde stüdyodansa daha çok yolda vakit geçirmek durumunda kaldıklarından yakınan Banks, duruma ayak uydurmayı umuyor. Grubun beşinci albümü El Pintor ise 8 Eylül’de dinleyiciyle buluşuyor.