Pazar keyfi

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17 şarkılık bu albümle pazar gününe keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz.

Stresli bir haftanın sonunda yeni bir haftaya başlamak için sevdiklerinizle güzel bir kahvaltı yaparken vazgeçemeyeceğiniz şarkılar bir albümde toplandı. Pazar Keyfi'nde Alicia Keys, Elvis Presley, Andy Williams, Steve Winwood, The Isley Brothers gibi efsane olmuş isimlerin yanında Monica Molina, Vincent Amigo, Maysa Leak (Incognito) gibi isimler de yer alıyor. Daha önce hiçbir toplama albümde yer almamış tam 17 şarkıdan oluşan dopdolu “Pazar Keyfi” albümü, Pazar gününün en keyifli anlarını yaşamak ve yeni haftaya dinlenerek pozitif bir enerjiyle başlamak için müziğin sihirli gücünü kullanmak isteyenlere neşe ve huzur verecek.