Pet Shop Boys ve daha fazlası Soundgarden'da!

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Müziği doğayla buluşturan Babylon Soundgarden İstanbul’un sanatçıları açıklandı

Pet Shop Boys, Sky Ferreira ve niceleri Babylon Soundgarden İstanbul ile 24 Mayıs’ta Parkorman’da

Babylon ruhunu, tüm ahali ile birlikte müziği doğayla buluşturan Babylon Soundgarden Festivali’nde yaşamaya devam! Bu yıl 4. kez gerçekleşecek Babylon Soundgarden, güne yayılacak alternatif içeriğiyle bir müzik festivalinden çok daha fazlasını sunacak. 24 Mayıs’ta Parkorman’da gerçekleşecek festivalin sanatçıları da belli oldu. Bu sene sahnesinde Pet Shop Boys, Sky Ferreira, Seun Kuti & Egypt ’80, FM Belfast, John Talabot, Mount Kimbie, Joystick Jay, Kabus Kerim, Dalt Wisney ve Ali Gultekin gibi isimleri ağırlayacak olan Babylon Soundgarden, “Babylon Go Green” konsepti ile ilk kez geri dönüşümü ve çevreyi destekleyecek içeriklere de ev sahipliği yapacak. Karnaval havasında geçecek olan festival için sınırlı sayıdaki 50 TL'lik avantajlı biletler 27 Nisan'a kadar satışta olacak. Biletler Biletix ve Babylon gişesinde! Yazın gelişinin en güzel habercisi Babylon Soundgarden Festivali başlıyor. Bu sene İstanbul, Ankara, Bodrum ve Çeşme olmak üzere ilk kez 4 şehirde gerçekleşecek olan festivalin 24 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek olan İstanbul ayağı, 3 farklı sahnede performans gösterecek yerli, yabancı gruplar ve güne yayılacak farklı içerikler ile yaşanacak. Müziği doğayla birleştiren festival için sınırlı sayıdaki 50 TL'lik avantajlı biletler 27 Nisan'da sona erecek. Festivalin açıklanan isimleri ise İngiliz elektronik pop efsanesi Pet Shop Boys, son dönemin parlayan yıldızlarından Amerikalı genç şarkıcı Sky Ferreira, Afrobeat ruhunun temsilcileri Seun Kuti & Egypt’80, sürprizlerle dolu performanslara imza atan İzlandalı grup FM Belfast, Barselonalı DJ ve prodüktör John Talabot, İngiliz elektronik müzik ikilisi Mount Kimbie ve müzik tarihine kazınmış kült oluşumlardan Cartel ve Karakan’dan Kabus Kerim ve daha fazlası olacak. Gücünü müzik ve doğanın birlikteliğinden alan Babylon Soundgarden, doğaya karşı sorumluluğunu “Babylon Go Green” konsepti ile ilk kez festival alanında gösterecek. Tanıtım çalışmalarında kullanılan malzemelerden, pet şişe tüketimine, geri dönüşüm ve atık kullanımından festival alanında yer alacak çevreci kuruluşların faaliyetlerine kadar pek çok çevreci içerik, festival katılımcıları ile buluşacak.