Radiohead’den haber var!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Radiohead gitaristi Jonny Greenwood, BBC 6 Music’e konuk olduğu programda programcı Mary Anne Hobbes’un sorularını yanıtladı.

Son olarak 2011′de King of Limbs albümü ve sonrasında çeşitli single’lar yayınlayan Radiohead, eylül ayında tekrar stüdyoya giriyor!



Grup üyeleri King of Limbs’in turnesinin ardından solo işleriyle meşgul olmuştu. Thom Yorke, Atoms for Peace ile albüm yayınlayıp dünya turnesi yaparken, Jonny Greenwood da film müzikleri yapmaya ve 50 kişilik orkestra eşliğinde onların konserlerini vermeyi sürdürdü. Geçtiğimiz haftalarda grubun davulcusu Phil Selway de ikinci solo albümünü yayınlayacağını duyurmuştu. Radiohead hayranları epeydir grubun geleceği ile ilgili haberleri bekliyordu ki Jonny Greenwood, grubun eylülde yeniden stüdyoya dönüyor olduğunu duyurdu. Greenwood, henüz üzerine çalıştıkları bir materyal olmadığını, eylül ayında stüdyoda provalara ve kayıtlara başlayacaklarını söyledi.