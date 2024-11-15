Rami Malek'in İstanbul'da çekilen yeni filmi Amateur'den ilk fragman yayınlandı
Rami Malek'in başrolünde yer aldığı yeni casusluk- gerilim filmi 'Amateur'den ilk fragman yayınlandı. Filmin bazı çekimleri İstanbul'da yapıldı. Amateur, Nisan 2025’te sinemalarda izleyiciyle buluşacak.
20th Century Studios'un yeni casusluk gerilim filmi "Amatör’ün (The Amateur) ilk fragmanı ve posteri yayınlandı.
Filmin çekimleri Güney İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra Türkiye'de de gerçekleştirildi. Fragmanda, filmin İstanbul sahnelerinden kesitler de yer alıyor.
"Amatör"ün yönetmen koltuğunda James Hawes otururken senaryo, Robert Littell'in romanından Ken Nolan ve Gary Spinelli tarafından kaleme alındı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez, Danny Sapani yer alıyor.
Filmde Rami Malek, Charlie Heller adında zeki ancak içine kapanık bir deşifre uzmanını canlandırıyor. Langley'deki CIA merkezi binasında bodrum katındaki ofisinde çalışan Heller’ın hayatı, Londra'daki bir terörist saldırısında karısının öldürülmesinin ardından altüst olur. Yetkililerin harekete geçmeyi reddetmesi üzerine, Charlie işleri kendi eline alır ve sorumluları bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zekası, peşinden koşanlardan kaçmak ve intikamını almak için en güçlü silahı olacaktır.