Rebecca Ferguson'dan ikinci albüm!

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İngiliz X Factor yarışmasında dikkatleri üzerine çeken ve ikinci olan Rebecca Ferguson, etkileyici sesiyle müzikseverlerin karşısında!

Geçtiğimiz sene yayınladığı ilk albümü ile başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede liste başı olan Rebecca Ferguson, “Nothing’s Real But Love” şarkısı ile de beğeni toplamıştı. Beğenilen sanatçı şimdi ikinci albümü “Freedom” ile yeniden müzikseverlerin karşısında!



“Freedom” albümünde ünlü prodüktörler ile bir araya gelen Rebecca Ferguson, ayrıca tüm şarkıların söz ve bestesine imzasını atıyor. Albümdeki 5 şarkıda Jarrad Rogers ile çalışan Rebecca Ferguson, bunun yanı sıra, Mr. Hudson, Matt Hales, Toby Gad ve önceki albümünde olduğu gibi Eg White ile bir araya geldi.



Grammy ödüllü R&B yıldızı John Legend ile de “Bridges” şarkısında bir düet gerçekleştiren Rebecca Ferguson’ın albümünde “I Hope” ve “All That I’ve Got” ise öne çıkan şarkılar arasında yer alıyor.



Aretha Franklin ve Nina Simone’dan ilham alan Rebecca Ferguson, ikinci stüdyo albümü “Freedom” ile müzik severlerle buluşuyor!

Rebecca Ferguson – Freedom Sony Music etiketiyle müzik marketlerde!