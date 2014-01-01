Rock Off Festival'e az kaldı!

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2014 yılında ilki düzenlenecek olan Rock Off Festival, 3 gün boyunca birçok yerli ve yabancı grubu ağırlayacak.

Festivalin bu seneki konukları, MEGADETH, HIM, AMON AMARTH, GOJIRA, STRATOVARIUS, JORN LANDE, HAGGARD, TURISAS, AYŞE SARAN, MURAT İLKAN, MURDER KING, KNIGHT ERRANT olacak.



Bunun yanında, Dragon’s Den etkinlik çadırında, Rock FM moderatörlüğünde, Roger Waters’ın gitaristi Dave Kilminster ile workshop, Danny Cavanagh (Anathema) akustik performansı, festival gruplarından Jorn Lande ve Haggard soru-cevap seansı, Türkiye’nin en önemli spor yorumcularından Kaan Kural ile söyleşi gibi etkinlikler yer alacak. Sosyal sorumluluk kapsamında, TEMA Vakfı aracılığıyla katılımcı sayısı kadar fidan diktirilerek, Rock Off Festivali Hatıra Ormanı oluşturulacak ve katılımcılara ilgili sertifika basılı olarak ve ya e-mail yoluyla iletilecek.



2 Agustos Normal Giris; 85 TL

2 Agustos Sahne Onu; 155 TL



3 Agustos Normal Giris ; 85 TL

3 Agustos Sahne Onu ; 165 TL



4 Agustos Normal Giris : 85 TL

4 Agustos Sahne Onu : 165 TL



3-4 Agustos Normal Giris ; 115 TL

3-4 Agustos Sahne Onu ; 175 TL



2-3-4 Agustos Normal Giris ; 175 TL

2-3-4 Agustos Sahne Onu ; 255 TL