Sait Faik İş Sanat’ta anılacak!

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Sait Faik Abasıyanık, ölümünün 60’ıncı yılında İş Sanat’ta düzenlenen dinletiyle anılacak

“Balık tutmak, kahvede oturmak, yanımda çok sevdiğim köpeğim, insan tanımak, Beyoğlu’nda bir aşağı bir yukarı dolaşmak, arada inmek, hikâye yazmak, velhasıl hiçbir şeye bağlanmadan avare gezmek bütün gün.” Yaşamak buydu Sait Faik’e göre. O, gölgede kalan bir köşesinde yaşadığı toplumun öyküsünü ustalıkla yüzyıllar sonrasına aktarmıştı.

Ustayı ölümünün 60’ıncı yılında anmayı amaçlayan dinleti 14 Nisan Pazartesi günü 20.00’da gerçekleşecek. Yazarın sevilen hikâyelerinden (Projektörcü, Alt Kamara, Plajdaki Ayna, Hişt Hişt gibi) derlenen seçkiyi Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Atilla Birkiye’nin düzenlemesi ve Mehmet Birkiye’nin rejisiyle eski bir radyo kayıt stüdyosu düzeninde seslendirilecek hikâyelere Serdar Yalçın’ın müzikleri eşlik edecek.