Sevgili Halil Kardeş

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Yusuf Atılgan’ın köy arkadaşı ile arasındaki mektup metinlerinden oluşan kitap derin bir edebiyat örneği

“Bir gün altmışaltı oyununda yenilmişti. Çok öfkelendi. Yüzü kıpkırmızıydı ve avaz avaz bağırıyordu. Yenilgiyi kabullenemediğini söylediler sonradan köylüler. Kimse yanına sokulmuyordu. O sırada Lokal’e maliyeci Şerafettin girdi. On yıl önceki bir olayı bahane edip ona çattı ve bağırdı çağırdı. Yusuf Abi’nin öfkesi yatışınca ikisi altmışaltı oynamaya başladılar.” Yusuf Atılgan’ın Hacırahmanlı köyünden arkadaşı Halil Şahan’a 1980-1988 yılları arasında İstanbul’dan yazdığı mektuplar. Atılgan’a sevgisini hâlâ büyük bir bağlılıkla taşıyan ve Türk edebiyatının bu biricik yazarını “Ulysses’in baskıları arasındaki farkları saptayabilen bir köylü” olarak tanımlayan Halil Şahan’ın bu gizemli yazarı ve yapıtlarını açımlayan, daha iyi iz sürmemizi sağlayan önsözü. Halil Şahan’la yapılmış ve Yusuf Atılgan anekdotlarıyla dolu bir söyleşi. Yusuf Atılgan’ın köy hayatından fotoğraflar. Atılgana'a dair başka bir portre sunan metinler son dönemin en iddiali kitaplarından birisi olarak bir arada okuyucusunu bekliyor.