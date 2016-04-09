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Tarihe yolculuk

“Nâzım’ın Evinde Vera’nın Sofrasında” sergisi, İstanbul’un ardından Eskişehir'de...

Arif Keskiner ve M. Melih Güneş’in birlikte hazırladıkları aynı adlı kitapta yer alan notlar ve fotoğraflardan oluşan sergi, 9 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.
“Nâzım’ın Evinde Vera’nın Sofrası’nda” kitabı ve sergisi, Nâzım Hikmet’in etkilerinin izini sürerek, bunların kaybolmadan belgelenmesini amaçlıyor.
Adı konulmamış bir Nâzım Hikmet Ev-Müzesi’nin, kendiliğinden ortaya çıkan ziyaretçi defterinin yapraklarından oluşan sergi; Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin desteğiyle Özdilek Sanat Merkezi’nde Eskişehirlilerle buluşuyor. Sergi, 9 Nisan 2016, Cumartesi gününe kadar Özdilek Sanat Merkezi’nde ziyarete açık.

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